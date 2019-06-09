У Китаї через повені евакуювали 45 тисяч людей



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Повінь у Китаї (архівне фото)

Рятувальники пересуваються вулицями деяких населених пунктів на човнах

У східній китайській провінції Цзянси близько 45 тисяч людей евакуйовано через сильні зливи і викликані ними повені.

Про це повідомляє місцевий департамент з управління надзвичайними ситуаціями.

Відзначається, що в цьому регіоні дощі не припиняються із четверга. Негода позначилася на житті більш ніж півмільйона людей у 23 округах і районах провінції, прямий економічний збиток вже оцінюється місцевою владою у 670 млн юанів (близько $94 млн).

Рятувальники пересуваються вулицями деяких населених пунктів на човнах. До теперішнього моменту через високий рівень води зруйновано вже більше 50 будівель, серйозні пошкодження отримали майже 90 будівель, а 1,2 тисячі місцевих жителів потребують екстреної допомоги.

Значної шкоди повінь завдала і сільськогосподарським угіддям, затоплено понад 37 тисяч гектарів посівних площ.

Згідно із прогнозом синоптиків, дощі триватимуть до вівторка.

Джерело: РИА Новости