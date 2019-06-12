Стали відомі подробиці загибелі п'ятьох лісорубів на Закарпатті



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Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція Закарпаття відкрила кримінальне провадження через загибель лісорубів поблизу села Тарасівка Тячівського району. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначається, на Закарпатті у вівторок, 11 червня, звалився у річку вантажний автомобіль-лісовоз, у салоні якого перебувало п'ятеро людей. Тоді повідомлялось, що знайшли тіла чотирьох лісорубів. Сьогодні МВС повідомив, що правоохоронці знайшли тіло п'ятого загиблого.

«Попередньо встановлено, що авто могло перекинутись внаслідок негоди, а саме - зливи та підйому рівня води», - повідомили у пресслужбі МВС.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Як вже відомо, у вівторок, 11 червня, в результаті падіння лісовоза в річку в Закарпатській області загинули п’ятеро осіб.

Як повідомлялося, 9 червня біля с. Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter, що перевозив засоби захисту рослин, перекинувся на березі притоки річки Рось та загорівся. В результаті близько 800 літрів хімікатів потрапило у ставок з подальшим витоком до річки Рось.

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення обмежити вилов риби у річці Рось до 21 червня.