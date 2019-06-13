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    У світі

    В Індонезії десятки тисяч людей залишили домівки через повені

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    У результаті повені інформації про загиблих не було - В Індонезії десятки тисяч людей залишили домівки через повені
    У результаті повені інформації про загиблих не було

    У районі Східного Калімантану у вихідні від наслідків повені постраждало 16 385 осіб

    У центральній Індонезії через сильні дощі цього місяця відбулися повені та зсуви, що змусили десятки тисяч людей залишити свої будинки.

    Про це повідомляє The Straits Times .

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    «Сильні дощі в деяких частинах центральної Індонезії цього місяця призвели до сильних повеней і зсувів, які відчули десятки тисяч людей», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, сотні гектарів сільськогосподарських угідь були затоплені, а будівлі - знесені. Жителі постраждалих районів були змушені залишити свої будинки.

    За словами представника Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сутопо Пурво Нугрохо, в районі Східного Калімантану у вихідні дні від наслідків повені постраждало 16 385 осіб, а в Південному Сулавесі - ще 5 тисяч.

    «У результаті повені загиблих не було, але через стихійне лихо в окрузі Північний Конаве в південно-східній провінції Сулавесі в 42 селах через сильний дощ з берегів вийшло три річки», - зазначив Нугрохо.

    Влада країни ще не підрахувала економічний збиток, завданий зсувами і повенями.

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