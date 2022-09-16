Зеленський назвав головну умову для відновлення експорту аміаку з Росії

Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених

Під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили «сотні російських військових»

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Росія поверне Україні українських військовополонених. Про це повідомляє Reuters.

Зеленський зазначив, що запропонував цю домовленість ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

«Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН», – сказав він.

Зеленський сказав, що під час контрнаступу українських сил на Харківщині в полон потрапили «сотні російських військових», водночас Росія має більше українських військовополонених, ніж Україна – російських.

Зауважимо, на сьогодні ООН намагається домовитися з Україною та Росію про відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса. Це має знизити світові ціни на добрива. У разі успіху такої угоди, щорічно з РФ відвантажуватимуть 2 млн тонн аміаку, що становитиме близько 2,4 млрд доларів.

Водночас російська сторона вже відреагувала на заяву Зеленського. У Кремлі вважають недоречною ідею українського президента щодо відновлення експорту російського аміаку через Україну в обмін на повернення українських військовополонених.

«Хіба люди і аміак – це одне й те саме?», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи готовий Кремль розглянути такий варіант.

Нагадаємо, за даними розвідки успіхи ЗСУ зі звільнення окупованих територій мають позитивні наслідки і для обміну полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним.

Додамо, триває 205-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування військ на окремих напрямках, вводить резерви, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.