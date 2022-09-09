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Розвідка повідомила, як вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила, як вплине контрнаступ ЗСУ на обмін полоненими
фото: ГУР

Україна робить усе можливе для повернення бійців додому

Успіхи ЗСУ зі звільнення окупованих територій мають позитивні наслідки і для обміну полоненими з Росією, але цей вплив буде виключно позитивним. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Контрнаступ вплине (на обмін полоненими - ред.). Ми бачимо, як українські Збройні сили беруть в полон росіян, які відступають, які розуміють безвихідь своєї ситуації. І завдаки цій оборонній операції обмінний фонд України лише поповнюється. Тому безумовно вплине, і вплине у позитивному ключі», – сказав він.

Юсов додав, що українським захисникам, які знаходяться у полоні в окупантів, та їхні рідним надзвичайно важко. Проте Україна робить усе можливе для повернення бійців додому.

Нагадаємо, триває 198 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ.

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Теги: розвідка обмін полоненими війна окупанти

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