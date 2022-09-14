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Цінний кадр для обміну. Українські військові взяли в полон кадировця

Надія Клочко
glavcom.ua
Цінний кадр для обміну. Українські військові взяли в полон кадировця
Полонений каже, що він із Чечні
фото з відкритих джерел

Окупант, перебуваючи у полоні, уже вивчив гасло «Слава Україні»

Українські військові-сапери з 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади взяли у полон кадирівця. Відповідне відео з’явилося на сторінці «СтратКом ЗСУ».

Як зазначається у коментарі до відео, полонений чеченець є «дуже цінним кадром для обмінного фонду».

За словами окупанта, родом він з Чечні, називає себе Кіргізом. Як видно на відео, перебуваючи у полоні він уже встиг вивчити гасло «Слава Україні.

Нагадаємо, раніше група «Барс» розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла у полон підполковника Збройних сил РФ Артема Хелемендика із 18 мотострілецької дивізії. 

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок контратаки на Харківщині, ЗСУ здобули сотні танків і вантажівок, тонни боєприпасів, а також взяли в полон тисячі полонених солдатів російської армії. У публікації зазначається, що українська армія досягла значних успіхів у межах контрнаступу в Харківській області. Також повідомляється, що серед полонених є високопоставлені офіцери.

До слова, триває 203 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: війна полон Чечня окупанти

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