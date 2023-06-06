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Зеленський назвав втрати ПВК «Вагнер» у Бахмуті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський назвав втрати ПВК «Вагнер» у Бахмуті
фото скріншот відео

Українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке надходить від західних партнерів

Збройні сили України ліквідували у Бахмуті 21 тис. «вагнерівців», ще 60 тис. найманців поранено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

«21 тисяча «вагнерівців» знищена у Бахмуті, 60 тис. поранені. Тобто втрати 81 тис.  «вагнерівців». На жаль, у нас теж були втрати, але їх не можливо порівняти навіть», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке надходить від західних партнерів.

«Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, все новітнє люди отримували на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було сформувати» - наголосив глава держави.

До відома, Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут на Донеччині від 60 до 100 тис. російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти. Про втрати Росії на Бахмутському напрямку  розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Череватий порівняв втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут з війною в Афганістані. Як сказав речник, за 10 років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тис. військових.

Триває 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. 

Теги: окупанти Володимир Зеленський президент озброєння втрати ворог Бахмут ПВК Вагнера

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