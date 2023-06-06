Зеленський назвав втрати ПВК «Вагнер» у Бахмуті

Українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке надходить від західних партнерів

Збройні сили України ліквідували у Бахмуті 21 тис. «вагнерівців», ще 60 тис. найманців поранено. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

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«21 тисяча «вагнерівців» знищена у Бахмуті, 60 тис. поранені. Тобто втрати 81 тис. «вагнерівців». На жаль, у нас теж були втрати, але їх не можливо порівняти навіть», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що українські захисники на Бахмутському напрямі отримують найкраще та найновіше озброєння, яке надходить від західних партнерів.

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«Не хочу говорити про деталі, але все найкраще, все новітнє люди отримували на цьому напрямку. Найкращі системи, найкращу артилерію, все найкраще. Я думаю, що це був найпотужніший захист, який тільки можна було сформувати» - наголосив глава держави.

До відома, Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут на Донеччині від 60 до 100 тис. російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти. Про втрати Росії на Бахмутському напрямку розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Череватий порівняв втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут з війною в Афганістані. Як сказав речник, за 10 років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тис. військових.

Триває 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.