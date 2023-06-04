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Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Втрати Росії під Бахмутом вражають: ЗСУ назвали кількість ліквідованих окупантів
Чимало росіян полягло, намагаючись захопити всього лиш районний центр Бахмут і відтинок фронту навколо міста
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Втрати країни-агресорки за 10 місяців боїв за Бахмут можна порівняти з війною в Афганістані

Сили оборони України знешкодили в боях за Бахмут на Донеччині від 60 до 100 тис. російських окупантів. Значна частина російських втрат – це загиблі окупанти. Про втрати Росії на Бахмутському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Череватий зазначив, що є різні оцінки втрат росіян під Бахмутом. Наприклад, координатор з питань стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі оцінював втрати Росії під Бахмутом у 100 тис. вбитими і пораненими.

Таку оцінку також озвучив президент Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 в Японії.

За словами речника, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив дещо консервативніші оцінки: 60-70 тис. вбитих і поранених окупантів.

«Більшість експертів та аналітиків сходяться на думці, що понад 20 тис. втрат у будь-якій оцінці – це летальні втрати безпосередньо вбитими», – сказав Череватий.

Він також звернув увагу на те, що Росія втратила таку велику кількість живої сили, намагаючись захопити всього лиш районний центр Бахмут і відтинок фронту навколо міста.

Череватий порівняв втрати Росії за 10 місяців боїв за Бахмут з війною в Афганістані. Як сказав речник, за 10 років в Афганістані Радянський Союз втратив 15 тис. військових.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ заявив, що правильна побудова оборони та ведення протягом 10 місяців оборонної операції змусила ворога суттєво поміняти свої плани в першу чергу через те, що вони зазнали колосальних втрат.

Зауважимо, Захід оцінив, яких втрат Росії коштувала спроба взяти Бахмут.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Сирський знову відвідав українські позиції на Бахмутському напрямку, де з командирами склали план подальших дій.

Крім того, окупанти змінили формат операції на Бахмутському напрямку, тому настало тимчасове затишшя – ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку.

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Теги: окупанти втрати Бахмут Донеччина

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