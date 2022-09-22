«Зеленський в Ізюмі вже танцює на повну»: рашисти налякані успіхами ЗСУ (аудіо)

Із 30 з кадирівців, які прибули на позиції, залишилося 15

Рідні окупантів кажуть, що не вірять російським ЗМІ, які передають, що йдеться про перегрупування на фронті

Родичі окупантів налякані успіхами ЗСУ і закликають рашистів повертатись додому. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

«У вас там ж*па? Про вас там взагалі нічого не пишуть… Переміщуйся в тил, це вже ненормально», – каже жінка.

Дружина розповідає чоловікові про успіхи ЗСУ. Та каже, що не вірить новинам російських ЗМІ, у яких передають, що йдеться про перегрупування на фронті, щоб начебто зберегти життя російських військових.

«Ти розумієш, що ми п**дець позиції здаємо? Зараз в Ізюмі Зеленський на повну вже там танцює», – продовжує вона.

Рашист скаржиться, що «звідси ніяк не поїхати». А з 30 з кадирівців, які прибули на позиції, залишилося 15.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.