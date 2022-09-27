Зенітники знищили на Миколаївщині рашистський штурмовик
Ворожу ціль знищено у Баштанському районі близько 13:30
Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 на Миколаївщині. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».
«27 вересня, близько 13:30, у Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 27 вересня, українські військові на Херсонщині збили російський безпілотник. Ворожий дрон проводив повітряну розвідку місцевості.
Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
Коментарі — 0