Зенітники знищили на Миколаївщині рашистський штурмовик

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій

Ворожу ціль знищено у Баштанському районі близько 13:30

Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 на Миколаївщині. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«27 вересня, близько 13:30, у Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 27 вересня, українські військові на Херсонщині збили російський безпілотник. Ворожий дрон проводив повітряну розвідку місцевості.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.