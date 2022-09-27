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Зенітники знищили на Миколаївщині рашистський штурмовик

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зенітники знищили на Миколаївщині рашистський штурмовик
Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій
фото ілюстративне

Ворожу ціль знищено у Баштанському районі близько 13:30

Українські захисники знищили ворожий літак Су-25 на Миколаївщині. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«27 вересня, близько 13:30, у Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито російський штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 27 вересня, українські військові на Херсонщині збили російський безпілотник. Ворожий дрон проводив повітряну розвідку місцевості.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України.Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Теги: Україна ЗСУ росія окупанти літак ворог

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