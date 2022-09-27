ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
Захисники ліквідували російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно «Орлан-10
Сьогодні вранці, 27 вересня, українські військові на Херсонщині збили російський безпілотник. Ворожий дрон проводив повітряну розвідку місцевості, повідомляє повітряне командування «Південь» у Facebook.
«Близько 11.00 години, у Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано російського безпілотника оперативно-тактичного рівня, ймовірно «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, рашисти атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Українські захисники відбили усі атаки ворога.
Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
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