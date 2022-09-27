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ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ на Херсонщині збили російський безпілотник
фото ілюстративне

Захисники ліквідували російський безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно «Орлан-10

Сьогодні вранці, 27 вересня, українські військові на Херсонщині збили російський безпілотник. Ворожий дрон проводив повітряну розвідку місцевості, повідомляє повітряне командування «Південь» у Facebook.

«Близько 11.00 години, у Херсонському районі, при спробі проведення повітряної розвідки та наведення вогню, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано російського безпілотника оперативно-тактичного рівня, ймовірно «Орлан-10», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, рашисти атакували Миколаївську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Українські захисники відбили усі атаки ворога.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. 

Теги: Facebook безпілотник військові ворог населення окупанти рашисти Херсонщина

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