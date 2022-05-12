У Криму партизани надсилають дружинам російських окупантів «привіти» (відео)

Жителі окупованого Криму отримують «привіти» за участь у війні проти України

Партизани у Криму продовжують свою діяльність

В окупованому Криму людям, які воюють в Україні на боці РФ чи можуть бути мобілізовані, почали приходити попередження від кримських партизанів. «Привіти» від них отримують і рідні учасників «спецоперації», яку розгорнув Путін проти України.

На авто чи дверях будинку вони знаходять наліпки із черепом. Через таку дружина одного із окупантів неабияк перелякалася.

«Військовослужбовець Російської Федерації, знай: ми уже близько. Крим – це Україна», – написано на наклейці, яку знайшов на склі свого автомобіля кримчанин.

Він каже, що це «маячня». А ось жителька окупованого Сімферополя, чоловік якої воює в Україні на боці армії РФ, дуже злякалася «привіту». Вона помітила його на дверях своєї квартири та пожалілась на це у соцмережах.

«Просто паніка. Я повернулася додому, а на моїх дверях – ось це ось… Чоловік бере участь у «воєнній спецоперації» в Україні. Боже…» – зізналася кримчанка.