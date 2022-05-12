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    Події в Україні

    У Криму партизани надсилають дружинам російських окупантів «привіти» (відео)

    Жителі окупованого Криму отримують &laquo;привіти&raquo; за участь у війні проти України&nbsp; - У Криму партизани надсилають дружинам російських окупантів «привіти» (відео)

    Жителі окупованого Криму отримують «привіти» за участь у війні проти України 

    скріншот з відео

    Партизани у Криму продовжують свою діяльність

    В окупованому Криму людям, які воюють в Україні на боці РФ чи можуть бути мобілізовані, почали приходити попередження від кримських партизанів. «Привіти» від них отримують і рідні учасників «спецоперації», яку розгорнув Путін проти України.

    На авто чи дверях будинку вони знаходять наліпки із черепом. Через таку дружина одного із окупантів неабияк перелякалася.

    «Військовослужбовець Російської Федерації, знай: ми уже близько. Крим – це Україна», – написано на наклейці, яку знайшов на склі свого автомобіля кримчанин.

    Він каже, що це «маячня». А ось жителька окупованого Сімферополя, чоловік якої воює в Україні на боці армії РФ, дуже злякалася «привіту». Вона помітила його на дверях своєї квартири та пожалілась на це у соцмережах.

    «Просто паніка. Я повернулася додому, а на моїх дверях – ось це ось… Чоловік бере участь у «воєнній спецоперації» в Україні. Боже…» – зізналася кримчанка.

    Теги: Крим росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Криму партизани надсилають дружинам російських окупантів «привіти» (відео)