Окупанти знову блокують мобільний зв'язок та інтернет на Херсонщині

На окупованій території Херсонської області вже не вперше зникає мобільний зв'язок

СБУ разом із мобільними операторами працюють над посиланням сигналу на Херсонщину

На тимчасово окупованій російськими військами території Херсонської області знову зникає мобільний зв’язок і Інтернет. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

«Повідомляють що на території окупованої Херсонщини знову зникає мобільний зв’язок і інтернет, окупанти навмисно блокують можливість херсонцям отримувати новини і спілкування між собою, бо в умовах реальної інформації всі їх плани, намагання і «перемоги» це просто фейк!» – зазначив він.

За його даними, зараз СБУ разом із мобільними операторами працюють над посиланням сигналу на Херсонщину.

«Так що і цей план окупантів рухне! Х#р їм а не Херсонщину!» – заявив Хлань.

Нагадаємо, 30 квітня в Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

Зв'язок було відновлено 3 травня.

Також нагадаємо, що в окупованому Херсоні почали відбирати квартири. У житло, яке залишили городяни, виїхавши на підконтрольну Україні територію, окупаційна влада вирішила заселяти своїх «переселенців».

Відомо, що окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець. Росіяни не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали.

Із минулого тижня російська військова техніка з Криму стягується на кордон із Херсонщиною.

Тим часом окупаційна влада Херсонської області має намір звернутися до диктатора Володимира Путіна з проханням включити регіон до складу Росії.

Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

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