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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури

    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури
    фото ілюстративне

    Внаслідок обстрілів російських окупантів одна людина загинула, одна поранена

    Російські війська на ранок обстріляли Зеленодольску громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу…», – написав Резніченко.

    Внаслідок обстрілів російських окупантів одна людина загинула, одна поранена. Зруйновано об’єкт енергетичної інфраструктури.

    Російська армія в ніч на 12 травня завдала кількох авіаударів по Новгород-Сіверському, в результаті є загиблі та поранені.

    Триває 78-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: рашисти зруйнували об’єкт енергетичної інфраструктури