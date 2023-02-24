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Житомирщина: посеред лісу знайдено російську ракету (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Житомирщина: посеред лісу знайдено російську ракету (фото)
Поліцейські вибухотехнічної служби задіяли спеціальну техніку, за допомогою якої помістили смертельно небезпечну знахідку глибоко у землю
фото: пресслужба поліції Житомирської області

Бойова частина ракети відокремилась і незірваною впала посеред лісу

У Баранівській громаді на Житомирщині поліцейські вибухотехніки знищили 400-кілограмову бойову частину ворожої ракети. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

21 лютого у лісопосадці було виявлено уламки ракети, що лишилися після попередніх ворожих обстрілів. Поліцейські обстежили місце падіння та територію довкола. З’ясувалося, що бойова частина ракети, найтяжча, відокремилась раніше і незірваною впала далі в лісі. Тож її знайшли пізніше.

Відтак 22 лютого поліцейські вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції області провели спеціальні роботи для безпечного знищення ворожого боєприпасу.

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«Бойова частина мала масу 400 кг, вона була надзвичайно небезпечною, оскільки у ній були засоби ініціювання вибуху – детонатори. Такі предмети підлягають негайному знищенню», – зазначив заступник начальника ВТС ГУНП в області Віктор Ганжа.

Для цього поліцейські вибухотехнічної служби задіяли спеціальну техніку, за допомогою якої помістили смертельно небезпечну знахідку глибоко у землю. Лише після цього підірвали. Такі заходи допомогли запобігти незворотнім наслідкам.

«У разі спрацювання бойової частини ракети на поверхні уламки могли б долетіти до навколишніх сіл. Вони мають дуже велику кінетичну енергію, гострі рвані краї та прошивають наскрізь метрові стовбури дерев. Після підриву вирва у грунті була 7 м завглибшки і 15 м в діаметрі. Також від вибуху викорчувало і порозкидало навколо дерева із корінням», – сказав Ганжа.

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Теги: 24 лютого ракета Житомирщина рятувальники вибух

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