Житомирщина: посеред лісу знайдено російську ракету (фото)
Бойова частина ракети відокремилась і незірваною впала посеред лісу
У Баранівській громаді на Житомирщині поліцейські вибухотехніки знищили 400-кілограмову бойову частину ворожої ракети. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
21 лютого у лісопосадці було виявлено уламки ракети, що лишилися після попередніх ворожих обстрілів. Поліцейські обстежили місце падіння та територію довкола. З’ясувалося, що бойова частина ракети, найтяжча, відокремилась раніше і незірваною впала далі в лісі. Тож її знайшли пізніше.
Відтак 22 лютого поліцейські вибухотехнічної служби Головного управління Національної поліції області провели спеціальні роботи для безпечного знищення ворожого боєприпасу.
«Бойова частина мала масу 400 кг, вона була надзвичайно небезпечною, оскільки у ній були засоби ініціювання вибуху – детонатори. Такі предмети підлягають негайному знищенню», – зазначив заступник начальника ВТС ГУНП в області Віктор Ганжа.
Для цього поліцейські вибухотехнічної служби задіяли спеціальну техніку, за допомогою якої помістили смертельно небезпечну знахідку глибоко у землю. Лише після цього підірвали. Такі заходи допомогли запобігти незворотнім наслідкам.
«У разі спрацювання бойової частини ракети на поверхні уламки могли б долетіти до навколишніх сіл. Вони мають дуже велику кінетичну енергію, гострі рвані краї та прошивають наскрізь метрові стовбури дерев. Після підриву вирва у грунті була 7 м завглибшки і 15 м в діаметрі. Також від вибуху викорчувало і порозкидало навколо дерева із корінням», – сказав Ганжа.
Читайте також: Зруйновані оселі на Запоріжжі та сім поранених на Харківщині: ситуація в регіонах 24 лютого
Коментарі — 0