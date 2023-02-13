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У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
Вибиті вибуховою хвилею шибки у дитзакладі № 500 на фото ліворуч, а на фото праворуч – відновлений корпус
фото: Дарницька РДА

Дошкільний заклад у Дарницькому районі столиці відбудували, тож тепер там готові зустріти вихованців

У Дарницькому районі Києва відновили дитячий дошкільний заклад «Абетка», який постраждав унаслідок потрапляння уламків збитої ворожої ракети. Про це повідомили у районній держадміністрації.

Дитсадок розрахований на 13 груп, де вдень перебувало 245 маленьких киян від двох років. У закладі для дітей є басейн, музей української культури та побуту «лада», де діти ознайомлюються з народними скарбами, неоціненними витворами людей різних поколінь. Тож зрозуміло, що відновити його було вкрай важливо.

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Дитячий дошкільний заклад № 500 «Абетка» у Дарницькому районі столиці
фото: Дарницька РДА

У садочку працюють практичний психолог, педагоги, які використовують особистісно-орієнтовані методики виховання дітей.

Нині приміщення та фасад відновили, тож садочок готовий прийняти маленьких киян.

Раніше повідомлялося, що рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото).

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Теги: дитячий садок Київ

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