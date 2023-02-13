У Києві відновив роботу дитсадок, який пошкодила російська ракета (фото)
Дошкільний заклад у Дарницькому районі столиці відбудували, тож тепер там готові зустріти вихованців
У Дарницькому районі Києва відновили дитячий дошкільний заклад «Абетка», який постраждав унаслідок потрапляння уламків збитої ворожої ракети. Про це повідомили у районній держадміністрації.
Дитсадок розрахований на 13 груп, де вдень перебувало 245 маленьких киян від двох років. У закладі для дітей є басейн, музей української культури та побуту «лада», де діти ознайомлюються з народними скарбами, неоціненними витворами людей різних поколінь. Тож зрозуміло, що відновити його було вкрай важливо.
У садочку працюють практичний психолог, педагоги, які використовують особистісно-орієнтовані методики виховання дітей.
Нині приміщення та фасад відновили, тож садочок готовий прийняти маленьких киян.
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