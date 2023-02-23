Окупанти вдарили ракетами по Харківщині: є постраждалі

Внаслідок обстрілу поранення отримав цивільний чоловік, ще двоє – під завалами

Російські загарбники сьогодні атакували ракетами Куп’янський район Харківщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«Окупанти вдарили сьогодні по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами станом на 11:40 залишалися мінімум двоє людей.

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На місці працюють всі рятувальні служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно російський депутат назвав справжні цілі окупантів.

До слова, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.