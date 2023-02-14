На Донеччині російська ракета влучила в гуманітарний пункт (фото)

Палац культури у Костянтинівці після обстрілу 14 лютого

У результаті вибуху постраждала одна людина

Вдень 14 лютого російські війська завдали ракетних ударів по Донецькій області. Під удар ворога потрапила Костянтинівка. Про це у Телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Окупанти обстріляли Костянтинівку фото: Telegraf

У Костянтинівці пошкодили палац культури, де видають гуманітарну допомогу, постраждала цивільна людина.

«Поцілили у центр видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістав чоловік, який проходив повз. Йому надається медична допомога», – повідомив заступник начальника військової адміністрації Микола Терещенко.

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Пошкоджено палац культури фото: Telegraf

Снаряд впав просто перед входом у палац культури. В результаті вибуху постраждав майданчик, повилітали вікна та двері.

Після вибуху утворилась величезна вирва фото: Telegraf

Нагадаємо, що нещодавно опублікували відео, де РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Унаслідок цього загинув американський волонтер.