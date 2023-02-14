На Донеччині російська ракета влучила в гуманітарний пункт (фото)
У результаті вибуху постраждала одна людина
Вдень 14 лютого російські війська завдали ракетних ударів по Донецькій області. Під удар ворога потрапила Костянтинівка. Про це у Телеграмі повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
У Костянтинівці пошкодили палац культури, де видають гуманітарну допомогу, постраждала цивільна людина.
«Поцілили у центр видачі гуманітарної допомоги. Поранення дістав чоловік, який проходив повз. Йому надається медична допомога», – повідомив заступник начальника військової адміністрації Микола Терещенко.
Снаряд впав просто перед входом у палац культури. В результаті вибуху постраждав майданчик, повилітали вікна та двері.
Нагадаємо, що нещодавно опублікували відео, де РФ прицільно вдарила ракетою по іноземним волонтерам у Бахмуті. Унаслідок цього загинув американський волонтер.
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