Журналісти ідентифікували окупанта, який вихвалявся обстрілами і катуваннями

Журналістам вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим

Українські журналісти ідентифікували особу російського військового, який вихвалявся обстрілами і катуваннями в Україні. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що «Схеми» (Радіо Свобода) верифікували зміст аудіоперехоплення Служби Безпеки України та ідентифікували окупанта, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні.

Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ої так званої «миротворчої» бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.

У травні СБУ опублікувала фрагмент перехопленої розмови неназваного російського військовослужбовця з батьком, під час якої солдат вихвалявся обстрілами будинків мирних мешканців та захопленням в полон і подальшому катуванні українських військових.

«Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали», – ділився враженнями з батьком військовий РФ.

Солдат також розповів, що вони обстрілювали українське село з «Градів», мінометів, БУК-ів, а також зізнався, що разом із товаришами по службі залякував місцевих та відбирав у них продукти

«Схеми» змогли ідентифікувати цього російського солдата. Це – 21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані «миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів» Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії», – йдеться у повідомленні.

Журналісти встановили конкретне село на окупованій частині Харківщини, де були скоєні злочини, в яких зізнався військовий РФ в телефонній розмові з родичами, та підтвердити їх, в тому числі, за допомогою супутникових знімків.

Окремо за допомогою мобільних трафіків журналістам вдалося відтворити рух територією України бригади, в якій служить Шматов.

«Схеми» отримали повні, раніше не опубліковані перехоплені розмови військовослужбовця Шматова, у яких солдат з-поміж іншого докладно описує місцевість. Завдяки цим записам, а також спираючись на технічні дані трафіків – вежі стільникового зв’язку, через які проходило з’єднання телефону Шматова – журналісти з’ясували, де саме перебував солдат РФ, який зізнався у діях, які, за нормами міжнародного гуманітарного права, належать до воєнних злочинів. Це село Піски-Радьківські, що на досі тимчасово окупованій частині території Харківщини. У місцевій громаді підтвердили сказане російським солдатом у перехопленій СБУ розмові: армійці жорстоко поводилися з цивільним населенням, декого брали в заручники», – розповіли журналісти.

Окремо, завдяки даним трафіку мобільного Станіслава Шматова, журналістам вдалося встановити рух його бригади територією України. Спочатку вони зайшли у Чернігівську область, де телефон з 3-го по 31 березня ловив станції від села Бригінці до міста Ніжин на Чернігівщині. Потім, як йдеться у розслідуванні, телефон тимчасово зник «з радарів». Згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ у ті дні, окремі підрозділи збройних сил РФ здійснювали «часткове виведення», зокрема, з території Чернігівської області, залишаючи підбиту техніку.

Наступного разу телефон танкіста Шматова з’явився в українській мережі у середині квітня, з’єднавшись із вежею, що розташована на межі трьох областей – Донецької, Луганської та Харківської. І вже за кілька днів його розмову перехопила СБУ. Після 15 квітня, тобто початку окупації села Піски-Радьківські, мобільний телефон Шматова на 10 днів зник з радарів. А потім з’явився вже у сусідній області – Слов’янському районі Донеччини.

Журналістам вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.

Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: «Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех» – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців.

Розслідувачі також зателефонували і іншому фігуранту аудіоперехоплень – батьку цього військового. Він на питання журналістів не відповів.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі встановили імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів у селі Андріївка Київської області, яке перебувало під контролем ворогів із кінця лютого до квітня