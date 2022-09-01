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Московський піп радив народжувати: капелан розповів про вагітну від окупанта 12-річну дівчинку

Надія Клочко
glavcom.ua
Московський піп радив народжувати: капелан розповів про вагітну від окупанта 12-річну дівчинку
Сім’я 12-річної дівчинки не могла дійти згоди, чи варто залишати дитину від окупанта
фото з відкритих джерел

Капелан Сергій Дмитрієв роз’яснив ставлення церкви до переривання вагітності, яка стала наслідком зґвалтування окупантом

Український військовий капелан Сергій Дмитрієв розповів історію 12-річної дівчинки, яка завагітніла внаслідок зґвалтування російським окупантом. Як розповів капелан у інтерв’ю виданню «Ґрунт», священник Московського патріархату наполегливо переконував дівчинку не переривати вагітність.

Відповідаючи на запитання про те, як ставиться церква до ситуації, коли жінка хоче перервати вагітність, яка настала внаслідок зґвалтування росіянами, капелан зазначив, що церква за збереження життя, але «є окремі випадки, коли духівникам слід утримуватися від прийняття рішень».

«Кожна людина має право на рішення, і ми не в праві засуджувати жінку, яка зробила аборт. Взагалі, треба говорити про те, як ми дійшли до того, що робимо або не робимо аборти. Церква не повинна щось забороняти або дозволяти. Обов’язок священника, пастиря – бути поруч з людиною на будь-якому життєвому шляху, у будь-якому виборі. Бути поруч і допомагати», – сказав він.

Сергій Дмитрієв розповів про ситуацію 12-річної дівчинки, яка завагітніла від російського окупанта. Сім’я дівчинки не могла дійти згоди щодо того, чи варто залишати цю дитину. Своєю чергою священник із Московського патріархату, з яким спілкувалася родина, наполегливо закликав, що треба народжувати.

«Дуже легко казати не робити аборт 12-річній дівчинці, яка завагітніла від російського військового. Це реальний випадок. Вона до нас звернулася. Її мати дуже віруюча і не хоче, щоб дитина робила аборт, але після народження хоче залишити дитину в дитбудинку. А батько каже, що не буде утримувати нікого і виступає за те, щоб вони це зробили. Був священник із Московського патріархату, який наполегливо казав, що треба народжувати. І в мене запитання: цей священник, коли дитина народить дитину, чи буде він далі впродовж усього життя допомагати цій дівчинці і її дитині – купувати памперси, годувати? Чи він буде роздавати тільки поради?

Я за вчинки, а не за поради. Треба відходити від порад та переходити до дій. Якщо ти готовий на дії, ти кажеш: «Я тобі пропоную не робити цього і буду з тобою поруч в твоєму виборі». Або: «Якщо ти зробиш це – я буду з тобою поруч». Ось це правильний шлях пастиря», – сказав капелан.

Нагадаємо, раніше спецпредставниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Праміла Паттен повідомила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України до ООН надійшло понад 150 звернень щодо випадків сексуального насильства, скоєного російськими загарбниками. 

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Теги: окупанти церква війна Російська православна церква в Україні аборт зґвалтування

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Суспільство

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