ЗМІ знайшли окупантів, які вбивали цивільних на Київщині: шокуюче зізнання  

«Я йому говорю: «На коліна». І просто кулю в лоб»

Журналісти-розслідувачі встановили імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів у селі Андріївка Київської області, яке перебувало під контролем ворогів із кінця лютого до квітня. Кореспондент видання «Важливі історії» їм зателефонувала, один із рашистів у всьому зізнався.

Під час відступу окупанти залишили у селі 25 фотографій, зроблених на вкрадений телефон місцевого жителя. Саме вони допомогли журналістам встановити їхні особи. Смартфон окупанти відібрали у 76-річного Леоніда Удода. Він та його дружина Тетяна змогли повернути свій гаджет лише наприкінці травня: чужий устрій серед своїх речей знайшла мешканка Андріївки та принесла його до пункту роздачі гуманітарної допомоги.

Журналісти ідентифікували учасників «фотосесії»: це службовці 64-ї мотострілецької бригади Данило Фролкін, Дмитро Данилов, Руслан Глотов та Іван Шепеленко.

«Багато мешканців Андріївки, з якими ми поговорили, згадали ворогів із цих знімків. Судячи з розповідей місцевих, вони можуть бути причетні до грабежів, мародерства і навіть вбивств», – пише видання.

У червні офіс генпрокурора України оголосив, що підозрює військовослужбовця Данила Фролкіна у порушенні законів та звичаїв війни. За даними відомства, він може бути винен у вбивстві мирного жителя в Андріївці, крадіжці автомобіля в іншого жителя села та розкраданні у ветерана Другої світової війни радянських та українських медалей.

Рашист Данило Фролкін дав докладне інтерв'ю журналістам, пояснивши, що буцімто говорить заради «пацанів», яких після багатьох місяців відрядження хочуть знову відправити воювати. Окупант розповів, що виїхав на «навчання» до Білорусі ще 11 січня. За його словами, жодної спецпідготовки солдати там не проходили, а про те, що вони вирушають на війну в Україну, він дізнався лише 23 лютого. Після вторгнення, стверджує Фролкін, багато його товаришів по службі намагалися звільнитися, але нікому це довго не вдавалося.

Фролкін підтвердив, що окупанти займалися мародерством. За його словами, особливо в цьому відзначився заступник командира по тилу, полковник В'ячеслав Клобуков: «Він п***л холодильники в магазинах. Потім знаходили магазини з кросівками, з будь-яким одягом – це теж все вивозилося. Фури вивозилися. Коли ми приїхали до Білорусі я бачив ці дві фури».

Проте, говорячи про себе та своїх товаришів, Фролкін відповідає, що вони нічебто брали в місцевих будинках тільки «будь-яку фігню»: пляшку вина або пива, мангал, продукти.

«Я, військовослужбовець військової частини 51460, гвардії єфрейтор, Фролкін Данило Андрійович, зізнаюся у всіх злочинах, які я вчинив в Андріївці, у розстрілі цивільного населення, обкраданні цивільного населення, вилученні у них телефонів і в тому, що наше командування в ** не ставить наших бійців, всю піхоту, яка б'ється на передовій, на лінії фронту, і після цього я хочу заявити: вживіть заходів до покарання командирів – Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардії полковника, гвардії підполковника Дмитренка, зампотилу (заступника командира з тилу та постачання) нашої бригади полковника Клобукова, та начальника розвідки підполковника Романенка. Він керував розвідкою, яка х***о проводила розвідку і вела наших людей на смерть. Також заступник командира бригади підполковник Прокурат наказав розстрілювати», – цитує видання визнання Фролкіна.

Фролкін заявив, що командування бригади «не вважає пересічних солдатів за людей». За його словами, полковник Азатбек Омурбеков передавав командуванню неправдиву інформацію про неіснуючі успіхи бригади. Усю окупацію Андріївки, за словами військовослужбовця, командир «просидів у підвалі школи», де розташовувався штаб.

Журналістка уточнила, що Фролкін мав на увазі, говорячи про «розстріл цивільного населення». Тоді рашист розповів, що у березні командири попросили його та ще кількох рядових супроводити їх на обшуку в будинках трьох мешканців Андріївки, яких пограбували, а потім наказали «пустити у розход». Одного з них і вбив Фролкін.

«Ми знайшли у нього стріляні гільзи, які в офіцерів чисто використовуються. І все. Я йому говорю: «Йди вперед». Він іде вперед. Я йому говорю: «На коліна». І просто кулю в лоб (тут мається на увазі в потилицю»). Мене потім трясло дуже довго», – каже Фролкін.

Нагадаємо, СБУ показала фото ще чотирьох окупантів, які чинили звірства у Бучі.

На початку березня 2022 року ці особи, у тім числі Фролкін, у складі 64-ї окремої мотострілкової бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину