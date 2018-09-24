У столичній школі спалахнув скандал через підручник з російської мови (фото)



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Фото: Бобрик Євгенія, Facebook Підручник з російської мови був виданий в 2005 році

У підручнику Росію називають миролюбною країною

В одній зі шкіл Києва учні п'ятого класу вивчають російську мову за підручниками, в яких нав'язується ідея «спільного минулого» українців і росіян, а Росію взагалі називають миролюбною країною.

Фотографії підручника опублікувала мама одного з учнів у Facebook. На опублікованих знімках видно, що школярам розповідають про «спільні корені» двох народів.

«Україна і Росія — миролюбні країни з багатою культурою та спільним корінням», — сказано в підручнику.





За словами мами, її дитина вивчає російську мову в школі факультативно.

«Моя дитина хоче вчити і російську теж (як четверту мову). Але ж вчити «жи-ши» пиши з «и» і ось ця імперська риторика — це різні речі», — підкреслила вона.

При цьому в коментарях інші батьки зазначили, що підручник був виданий у 2005 році, отже його гриф «рекомендовано міністерством освіти» вже минув і його не можна використовувати в школах.