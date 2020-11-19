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    Події в Україні

    Соцмережі обурив підручник для школярів з хімії: недоказово радить пити соду для лікування та профілактики раку

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    У підручнику зазначається, що водний розчин соди радять пити для&nbsp;&laquo;профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди&raquo; - Соцмережі обурив підручник для школярів з хімії: недоказово радить пити соду для лікування та профілактики раку
    У підручнику зазначається, що водний розчин соди радять пити для «профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди»

    У шкільному підручнику з хімії радять пити соду для лікування та профілактики раку

    В українському підручнику з хімії вказано, що сода має профілактичні та лікувальні властивості при онкозахворюваннях. При цьому інформація для підручника була взята із сайту Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

    Зокрема у підручнику зазначається, що водний розчин соди радять пити для «профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди» та при інших захворюваннях.

    Про наповнення підручника для учнів 9 класу розповіла на своїй сторінці у мережі Інна Доміна. 

    «Мені дійсно подобається підручник з хімії для 9 класу Савчин М.М. – доступно і структуровано поданий базовий матеріал. Але що ж нам робити з науковістю шкільних підручників? Коли вже нарешті у підручниках будуть подаватися новини сучасної науки, а не тренди нетрадиційної медицини з сайту Асоціації пенсіонерів?!», – зазначила авторка.

    Користувачі мережі обурила й інша недоказова інформація, яку вони знайшли в цьому підручнику.

    Наприклад, Кароліна Айрапетян зазначає, що в підручнику вказано про спиртові компреси для при застудних захворюваннях. 

    Нагадаємо, цей скандал не перший зі шкільними підручниками, зокрема, у підручниках для 3 класу дітям пропонують вивчати «невідому» історію Києва і рекламують «Моршинську».

    Також варто зазначити, Міносвіти повідомило, що цього року для учнів 3 та 7 класів було надруковано підручників на суму 313 455 302 гривень.

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    Теги: школа скандал Україна
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