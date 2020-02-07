«Сексуальне мовчання» і шлюб до 30. Підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстрація з підручника «Основи сім’ї»

У підручнику немає жодного слова про презервативи, зате серед методів контрацепції згадується кастрація

Автори шкільних підручників «Основи сім’ї» для 10-11 класів радять сімейним парам практикувати «сексуальне мовчання» та дивують іншими одкровеннями про гріх, аборти та секс. Про це повідомляє ВВС News Україна.

У розділі, присвяченому сім’ї, йдеться про те, що «високоорганізована, національно свідома українська сім’я – це духовний храм України-матері».

Серед засобів планування найбільше уваги приділяють «методу розпізнавання плідності». Іншими словами, радять вираховувати фертильні дні циклу, а не використовувати контрацепцію.

При цьому навіть пояснити, як діє календарний метод, автори соромляться, і радять дівчатам поспілкуватися з мамами. Зазначимо, що індекс Перля для цього методу сягає 10-40 – тобто зі 100 жінок, які корстуються цим методом, вагітніють від 10 до 40.

У підручнику немає жодного слова про презервативи. Зате серед методів контрацепції згадується кастрація.

Автори вважають, що «проблема контрацепції» має біологічні, психічні і моральні наслідки, а її використання «певною мірою суперечить природі сім’ї». До того ж, «завдяки контрацепції сексуальність стає товаром».

Не повідомляючи нічого про презервативи, учнів лякають ризиком зараження ВІЛ та генітальним герпесом під час сексу «за межами подружжя».

У розділі, присвяченому біоетиці, одруженим радять вчитися практиці «сексуального мовчання» та не приймати «культ спонтанності». Окремо учням розповідають про те, що до шлюбу варто утриматися від сексу.

«Якщо хлопець і дівчина вступають в інтимні стосунки, то за цим майже завжди настає розрив відносин. Тут навіть не потрібно спиратись на якісь наукові дослідження», – вважають автори.

У підручнику написано, що про високий рівень моралі суспільства свідчать шлюби до 30 років та народження трьох дітей у кожній родині.

Аборт називають прямим вбивством і гріхом.