Зливи дісталися Черкас: у місті випала місячна норма опадів



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Черкащани у соцмережах писали, що «грози, шквали, град і злива добряче остудили повітря - з 32 градусів до початку стіхії - до 19,5 градусів о 21.00».

Злива супроводжувалася шквальним вітром 17 м/с та градом, середній діаметр якого в районі Черкаського аеропорту становив 5 мм

У Черкасах ввечері, 4 липня, випала місячна норма опадів. Про це повідомляє місцеве видання ВиЧЕрпно.

«Грозові хмари місцями зумовили сильні зливові дощі, які за інтенсивністю та тривалістю досягли ІI рівня небезпечності — помаранчевого», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злива супроводжувалася шквальним вітром 17 м/с та градом, середній діаметр якого в районі Черкаського аеропорту становив 5 мм.

Черкащани у соцмережах писали, що «грози, шквали, град і злива добряче остудили повітря - з 32 градусів до початку стіхії - до 19,5 градусів о 21.00».

«При тому, що злива тривала 15 хвилин, затопило Південно-Західний район, Казбет, вулиці Героїв Дніпра, Гагаріна та Університетську, Тараскову, автомобільне коло біля літака по Смілянській», - уточнили місцеві жителі.

Ситуацію прокоментував представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко.

«Через потужну зливу, яка тривала близько 15 хвилин, «поплили» річковий вокзал і частина митниці разом із відремонтованими вулицями, вулиця Смілянська в районі центрального стадіона і озера Ріца, в районі літака утворилося вже давно позабуте озеро. Навпроти п’ятої поліклініки підтопило. І не очікувано затопило ділянки вулиці Сумгаїтської, яка зараз знаходиться в стадії капітального ремонту. Як мені вдалося особисто виявити, каналізаційні решітки майже на всій ділянці, де ведуться будівельні роботи, були не готові до такого дощу, були забиті будівельним сміттям і піском», - наводить слова Мироненка портал ПроЧерк.

Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях. Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій. Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область – 7, Львівська – 1 та Тернопільська – 2.

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