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    Події в Україні

    Внаслідок паводків на заході України досі залишаються підтопленими сім населених пунктів

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    <p>ДСНС продовжує ліквідовувати наслідки&nbsp;дощового паводка</p> - Внаслідок паводків на заході України досі залишаються підтопленими сім населених пунктів

    ДСНС продовжує ліквідовувати наслідки дощового паводка

    Фото if.dsns.gov.ua

    Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб

    Станом на сьогоднішній ранок, 5 липня, на території західних областей України, які постраждали від стихійного лиха, залишається підтопленими 7 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Залишають підтопленими:

    7 (було 349) населених пунктів (Чернівецька (5), Львівська (1) та Тернопільська (1) області); 5 (було 14 тис. 456) будівель у Тернопільській області; 19 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (11), Тернопільська (5) та Львівська (3) області); 74 (було 22 тис. 182) присадибні ділянки (Тернопільська (25), Чернівецька (45), Івано-Франківська (2) та Львівська (2) області).

    Зруйновано:

    202,5 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області) та 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

    Пошкоджено:

    549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

    «Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб», – повідомили рятувальники.

    Зазначається, що протягом доби відкачано 7 тис. 490 м куб. води (з початку робіт – близько 354 тис. м куб.); розчищено 520 м автодоріг (з початку робіт – 16,359 км), 1,317 км русел річок (з початку робіт – 8,964 км); доставлено для населення 4 тис. 500 л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт – близько 42 т).

    Нагадаємо, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях. Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій. Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область – 7, Львівська – 1 та Тернопільська – 2.

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