В Україні негода залишила без електрики 21 населений пункт, 10 – підтоплені



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На території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів

Без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) в Україні станом на ранок 4 липня знеструмлений 21 населений пункт у 4 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зокрема, без електрики залишилися 14 населених пунктів у Київській області, три – у Донецькій, по два – у Запорізькій та Чернівецькій.

Крім того, на території західних областей залишаються підтопленими 10 населених пунктів: Чернівецька область – 7, Львівська – 1 та Тернопільська – 2.

Зруйновані 202,5 км автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області) та 95 мостів у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджені 549 км автодоріг та 213 мостів у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

Нагадаємо, 2 липня сталася пожежа несанкціонованого сміттєзвалища за межами с. Ківшовата Таращанського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 21:45. Рятувальники понад дві години боролися з вогнем.

Як повідомлялося, уряд виділив кошти для допомоги кожній родині, яка постраждала від повеней в західних областях України. Івано-Франківська область отримає найбільше – 480 млн грн.

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