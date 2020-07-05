Спека до +39 та грози з шквалами: прогноз погоди в Україні на сьогодні



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На узбережжі морів у неділю повітря прогріється до 34-39°

У Києві сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза

У неділю, 5 липня, у північних, місцями центральних областях, а також в Одеській області в Карпатах та на Прикарпатті очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 липня в Україні очікується мінлива хмарність. У північних, місцями центральних, Одеській областях, вночі і в Карпатах та на Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, у східних областях південно-східний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 24-29°; на решті території вночі 17-22°, на узбережжі морів до 24°, вдень 34-39°, у північних, Вінницькій областях 26-31°.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 27-29°.

Раніше повідомлялося, що в Україні після Івана Купала спека різко піде на спад.