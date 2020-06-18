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    Події в Україні

    «Зробимо їх разом» – це було про лікарів?»: в Дніпрі медики вийшли на мовчазний пікет (фото, відео)

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    <p>Акція протесту медиків у Дніпрі</p> - «Зробимо їх разом» – це було про лікарів?»: в Дніпрі медики вийшли на мовчазний пікет (фото, відео)

    Акція протесту медиків у Дніпрі

    Медики вийшли на мовчазний пікет на підтримку 21-ї лікарні

    У Дніпрі 17 червня медики вийшли на мовчазний пікет на підтримку колег з 21-ї лікарні. Про це повідомляє Дніпровська панорама.

    Медики Клінічної лікарні швидкої допомоги тримали плакати з промовистими написами: «Зробимо їх разом» - це було про лікарів? »,« Хто відповість за злочини прокуратури проти лікарів? »,«Олійник, вистачить спекулювати, час працювати».

    Акція протесту медиків у Дніпрі
    Акція протесту медиків у Дніпрі

    Акція протесту медиків у Дніпрі
    Акція протесту медиків у Дніпрі

    Видання зазначає, що депутат «Слуги народу»  Кирило Нестеренко, наближений до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, написав заяву в поліцію на керівництво та лікарів 21-ї лікарні, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом. Після цього в медустанову стали приходити силовики, проводити вилучення документів, перешкоджаючи роботі медиків.

     

    21-у лікарню зворушливо підтримали городяни. А на сайті Офісу Президента України з'явилася петиція від імені голови правління громадської організації «Регіональної асоціації пацієнтів» Лариси Бабич, яка просить Зеленського втрутитися і припинити тиск на лікарів-інфекціоністів.

     

    Лікарі Дніпра обурені ставленням обласної влади до колег з 21-ї лікарні, і в подальшому планують подібні акції

    Нагадаємо, зранку 18 червня під Верховною Радою розпочалася акція протесту проти призначення новим міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

    здоров'я медицина акція Дніпро
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