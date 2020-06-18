«Зробимо їх разом» – це було про лікарів?»: в Дніпрі медики вийшли на мовчазний пікет (фото, відео)
Акція протесту медиків у Дніпрі
Медики вийшли на мовчазний пікет на підтримку 21-ї лікарні
У Дніпрі 17 червня медики вийшли на мовчазний пікет на підтримку колег з 21-ї лікарні. Про це повідомляє Дніпровська панорама.
Медики Клінічної лікарні швидкої допомоги тримали плакати з промовистими написами: «Зробимо їх разом» - це було про лікарів? »,« Хто відповість за злочини прокуратури проти лікарів? »,«Олійник, вистачить спекулювати, час працювати».
Видання зазначає, що депутат «Слуги народу» Кирило Нестеренко, наближений до глави Дніпропетровської облради Святослава Олійника, написав заяву в поліцію на керівництво та лікарів 21-ї лікарні, яка є опорною в боротьбі з коронавірусом. Після цього в медустанову стали приходити силовики, проводити вилучення документів, перешкоджаючи роботі медиків.
21-у лікарню зворушливо підтримали городяни. А на сайті Офісу Президента України з'явилася петиція від імені голови правління громадської організації «Регіональної асоціації пацієнтів» Лариси Бабич, яка просить Зеленського втрутитися і припинити тиск на лікарів-інфекціоністів.
Лікарі Дніпра обурені ставленням обласної влади до колег з 21-ї лікарні, і в подальшому планують подібні акції
Нагадаємо, зранку 18 червня під Верховною Радою розпочалася акція протесту проти призначення новим міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.