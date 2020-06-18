Під Радою проходить акція протесту проти призначення Шкарлета новим міністром освіти



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Акція протесту під ВР

«Якщо Шкарлета зроблять міністром, це дійсно буде шМОН», – освітянин

Зранку 18 червня під Верховною Радою розпочалася акція протесту проти призначення новим міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета.

Про це повідомив педагог і старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко.

«Прекрасні люди зібралися обговорити чесноти потенційного міністра освіти і науки — потяг до крадіжки чужих текстів і дивні закупівлі для університету. Якщо Шкарлета зроблять міністром, це дійсно буде шМОН», – написав Сененко.

«Наймолодший ректор України Шкарлет – це не той міністр, який нам потрібен! Освітою і наукою має керувати освітянин або науковець, фахівець, а не крадій та корупціонер! З нас досить лептонних богів та квантової культурології. Наукова та освітня спільнота України проти профанації - очолювати МОН має професійна людина з бездоганною репутацією, яка провадитиме реформи, а не крастиме університетське майно та чужі наукові роботи», – йдеться у анонсі акції.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Проєкт постанови був внесений 17 червня і зареєстрований під номером 3675.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що колишній член Партії регіонів Сергій Шкарлет є претендентом на посаду міністра освіти та науки. За словами Зеленського, на посаду міністра освіти і науки претендують чотири кандидати, один з яких – колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського технологічного університету Сергій Шкарлет.

Напередодні стало відомо, що фракція партії «Слуга народу» планує 18 червня винести на голосування у Верховній Раді кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки та Романа Абрамовського - на посаду міністра екології.

Зазначимо, що уже три місяці посада міністра освіти в уряді Дениса Шмигаля залишається вакантною. З березня МОН у статусі в. о. міністра керує Любомира Мандзій. Кандидатуру Шкарлета жорстко критикують ексміністр освіти і науки Ганна Новосад, а також член профільного комітету Інна Совсун, яка була заступницею голови МОН у Кабміні Арсенія Яценюка. Вони звернули увагу на некомпетентність кандидата у сферах початкової, середньої та професійно-технічної освіти. А також вказали на небезпеку реалізації бажань частини ректорів згорнути реформи, спрямовані на підвищення якості вищої освіти.

Президент Володимир Зеленський просить народних депутатів з фракції «Слуга народу» підтримати ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки. Про це повідомив нардеп фракції Олександр Качура.