У Рівному 92-річна бабуся одужала від коронавірусу



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92-річна Тетяна Гойчук та її донька Любов Омельянець Фото: Rivne media

«Зайшла на своїх ногах і вийду на своїх ногах», – сказала бабуся

Учора з інфекційного відділення Рівненської центральної міської лікарні виписали 92-річну бабусю, яка хворіла на коронавірус. Тетяна Гойчук перебувала там два тижні. Результати обох ПЛР-тестів були негативні і бабуся поїхала додому до рідних – доньки, сина, внуків і правнуків. Про це повідомляє Rivne media.

Свій 92-ий день народження, який був 12 червня, жінка зустріла у лікарні. Коли її на візку вивезли на вулицю, вона сказала: «Зайшла на своїх ногах і вийду на своїх ногах».

На лікуванні Тетяна Гойчук перебувала разом з 66-річною донькою. Та потрапила у медзаклад у важкому стані, майже тиждень перебувала у реанімації. Перебіг Covid-19 у неї був набагато складнішим, ніж у матері.

За словами медиків, 92-річна жінка перенесла коронавірус легко, бо не мала інших хронічних хвороб. Та головне – була впевнена, що одужає. Найбільше хотіла повернутись додому і побачити правнуків. Обох уже виписали з лікарні.

Станом на 18 червня на Рівненщині виявили 2 499 випадків коронавірусу Covid-19. 50 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою, а 1 379 пацієнтів одужали.

Коронавірус в Україні

Всього 34063

Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758). Зафіксовано 23 летальних випадки (вчора 31). При цьому одужали 504 пацієнти (вчора 415). Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.