В деяких областях вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин, – МОЗ



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У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

Карантин доведеться посилювати, якщо ситуація з поширенням Сovid-19 погіршиться

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про сценарії реагування на поширення коронавірусу в Україні. Згідно з гіршим сценарієм, в деяких областях країни вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин. Про це Віктор Ляшко сказав на брифінгу.

За словами медика, у випадку погіршення ситуації з Covid-19 в регіоні, карантин доведеться посилювати.

«Графік показує, при якому сценарії і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може це показати», - сказав Ляшко.

При цьому лікар зазначив, що існує висока ймовірність, що Україна зможе пройти літо без карантину за умови дотримання санітарних норм.

«Ймовірність, що влітку ми можемо пройти без карантину, також досить висока. Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне – дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин», – сказав Ляшко.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 17650

Одужали 15447

Померли 966

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Станом на ранок 18 червня в Україні зафіксовано 829 нових випадків коронавірусу, це на 71 випадок більше, ніж учора (758). Зафіксовано 23 летальних випадки (вчора 31). При цьому одужали 504 пацієнти (вчора 415). Загалом за весь час пандемії захворіли 34 063 людини, одужало 15 447 людей, летальних випадків – 966.