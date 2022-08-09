ЗСУ ліквідували ще 300 рашистів. Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 640 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42640 (+300) осіб ліквідовано;
- танків – 1817 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 4076 (+6) од;
- артилерійських систем – 964 (+4) од;
- РСЗВ – 261 (+0) од;
- засоби ППО – 133 (+1) од;
- літаків – 223 (+0) од;
- гелікоптерів – 193 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 757 (+3);
- крилаті ракети – 185 (+3);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2998 (+5) од;
- спеціальна техніка – 87 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.
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