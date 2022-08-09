Бійці ЗСУ відбили 10 атак противника на Луганщині (фото)

Окупанти били з мінометів та танків

Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити Збройні сили України зосередити основні зусилля саме на Луганщині і не допустити посилення інших напрямків. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта», – йдеться в повідомленні.

Крім того, окупантами нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

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Раніше повідомлялося, що в окупованих і зруйнованих містах Луганщини – Лисичанську, Сєвєродонецьку, Попасній, Рубіжному, Гірському, Золотому та населених пунктах цих громад – окупанти змушують мешканців, що залишилися без житла, йти на «референдум».

Крім того, загарбники продовжують незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на Луганщині рашисти мобілізують неповнолітніх та пенсіонерів.

Окупанти також планують депортувати близько сотні дітей-сиріт з регіону до Росії.

До слова, триває 167-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаючись витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Рашисти намагалися провести розвідку боєм в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Веселе, Яковлівка та Бахмут. Українські воїни завдали вогневого ураження та змусили загарбників тікати. З таким же результатом ворог вів наступ неподалік Зайцевого.