Штурмова авіація ЗСУ вдарила по окупантах біля Снігурівки
ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс «Панцир-С1» та танк РФ
На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Знищено військову техніку окупантів:
- зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»,
- танк Т-72,
- самохідна гаубиця «Мста-С»,
- 5 автомобілів, зокрема броньованих.
Зазначимо, нашою штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.
«Результати дорозвідуються», – додали в ОК.
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