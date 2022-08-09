Штурмова авіація ЗСУ вдарила по окупантах біля Снігурівки

Біля міста Снігурівка окупанти втратили особовий склад, а також зброю та техніку

ЗСУ на півдні ліквідували 23 окупантів, комплекс «Панцир-С1» та танк РФ

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройні сили України за бойовий день ліквідували 23 окупантів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Знищено військову техніку окупантів:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1»,

танк Т-72,

самохідна гаубиця «Мста-С»,

5 автомобілів, зокрема броньованих.

Зазначимо, нашою штурмовою авіацією нанесено удар по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.

«Результати дорозвідуються», – додали в ОК.