ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря
Із Чорного моря на Україну націлено десятки «Калібрів»
Оперативне командування «Південь» попереджає про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря, оскільки російські окупанти пере форматували корабельне угруповання.
Як повідомляє ОК «Південь», частина корабельного складу заведена в пункти базування, водночас на бойове чергування в Чорному морі виведено два надводних ракетоносії.
Загальний залп «Калібрів» може сягати 16.
Наразі у Чорному морі всього сім ворожих кораблів, в Азовському – один.
«Рівень ракетної загрози знову підвищено. Не нехтуйте власною безпекою, сигнали повітряної тривоги не ігноруйте!» – закликає ОК «Південь».
Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині задіяв шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України усі 12 ракет було знищено.
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