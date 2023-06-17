ЗСУ оголосили про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря

Із Чорного моря на Україну націлено десятки «Калібрів»

Оперативне командування «Південь» попереджає про високий рівень ракетної загрози з Чорного моря, оскільки російські окупанти пере форматували корабельне угруповання.

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Як повідомляє ОК «Південь», частина корабельного складу заведена в пункти базування, водночас на бойове чергування в Чорному морі виведено два надводних ракетоносії.

Загальний залп «Калібрів» може сягати 16.

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Наразі у Чорному морі всього сім ворожих кораблів, в Азовському – один.

«Рівень ракетної загрози знову підвищено. Не нехтуйте власною безпекою, сигнали повітряної тривоги не ігноруйте!» – закликає ОК «Південь».

Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині задіяв шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України усі 12 ракет було знищено.