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Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі
Росіяни атакували ракетами різних типів
фото з відкритих джерел

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації

 

Сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА. Про це повідомив  полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

«Близько 10 години атакували ракетами різних типів. За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет «Калібр» з Чорного моря з кораблів запускались, а також шість ракет Х-47 «Кинджал». Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю», – розповів він.

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації.

«Російська пропаганда добре засіла в інформпросторі саме цього континенту. Я думаю, що на власні очі переконаються, як це відбувається», – додав він.

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До відома, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Теги: пропаганда Африка президент ракета полковник тривога росіяни балістичні ракети Юрій Ігнат

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