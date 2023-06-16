Ракетна атака під час візиту президента ПАР: Повітряні сили повідомили про збиті цілі

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації

Сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА. Про це повідомив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

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«Близько 10 години атакували ракетами різних типів. За попередніми даними маємо зараз успішне збиття 6 ракет «Калібр» з Чорного моря з кораблів запускались, а також шість ракет Х-47 «Кинджал». Знову аеробалістичні ракети атакували передусім столицю», – розповів він.

За словами Ігната, країнам Африки дуже бракує правдивої інформації.

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«Російська пропаганда добре засіла в інформпросторі саме цього континенту. Я думаю, що на власні очі переконаються, як це відбувається», – додав він.

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

До відома, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.