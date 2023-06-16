Російська ракетна атака загнала мирну місію ПАР в укриття – Reuters

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів. Про це повідомляє Reuters.

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«Знімальна група Reuters помітила, як африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем», – йдеться у повідомленні.

Тим часом в Офісі президента ПАР заявили, що місія африканських лідерів у Києві «йде добре і за планом». Також додали, що невдовзі вони розпочнуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких буде представлений «африканський мирний план».

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До відома, сьогодні, 16 червня, до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Президент Південно-Африканської республіки Сіріл Рамафоса вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії.

Нагадаємо, станом на 11:05 в Україні була оголошено повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, росіяни випустили крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря.

Також сили ППО під час масованої атаки по Києву сьогодні, 16 червня, збили 12 ракет – шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два БПЛА.