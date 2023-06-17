«Це рятує життя». 13-річний хлопець розповів, як пережив ракетну атаку (фото, відео)
Свідомий вибір піти в укриття врятував Романові життя
Унаслідок ракетної атаки на Київщину, здійсненої росіянами 16 червня, сильних пошкоджень зазнав житловий будинок, у якому мешкає 13-річний Роман, який на той час перебував один удома. Хлопець врятувався лише завдяки тому, що вчасно пішов у підвал. Про наслідки ракетної атаки розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
«У свої 13 років Рома не вагався ні миті, під час повітряної атаки ворога одразу пішов у підвал», – прокоментував він.
Нєбитов зазначив, що через влучання уламків ворожої ракети у будинку Романа зруйновано дах, пошкоджені стіни та вибиті вікна, і якби хлопець під час повітряної тривоги залишився в будинку, то шансів вижити практично не було б.
«Будьте свідомими й розумними, як Роман. Переходьте в укриття під час повітряної тривоги, або щонайменше, дотримуйтесь правила двох стін. Це рятує життя і руйнує плани терористів!», – закликав очільник поліції Київщини.
Сам Роман у коментарі «Радіо Свобода» розповів, що під час атаки був удома сам і вирішив сховатися у погрід, коли почалася повітряна тривога, хоча зазвичай його сім'я перечікує її просто у вітальні.
«Перша моя думка: прилетіло в наш будинок, зараз я вилізу і боєприпас вибухне. Потім прийшли небайдужі люди і мене витягли», – пригадав хлопець.
Нагадаємо, сили протиповітряної оборони під час масованої атаки по Києву вчора, 16 червня, збили 12 ракет– шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два безпілотники.
Як повідомлялося, у Київській області 16 червня через падіння уламків російських ракет постраждали шестеро осіб.
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