«Це рятує життя». 13-річний хлопець розповів, як пережив ракетну атаку (фото, відео)

Зазвичай сім'я хлопця не йде в укриття під час тривоги, однак цього разу свідоме рішення врятувало Романові життя

Свідомий вибір піти в укриття врятував Романові життя

Унаслідок ракетної атаки на Київщину, здійсненої росіянами 16 червня, сильних пошкоджень зазнав житловий будинок, у якому мешкає 13-річний Роман, який на той час перебував один удома. Хлопець врятувався лише завдяки тому, що вчасно пішов у підвал. Про наслідки ракетної атаки розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

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«У свої 13 років Рома не вагався ні миті, під час повітряної атаки ворога одразу пішов у підвал», – прокоментував він.

Роман перечекав повітряну тривогу в погребі фото: Facebook / Андрій Нєбитов

Нєбитов зазначив, що через влучання уламків ворожої ракети у будинку Романа зруйновано дах, пошкоджені стіни та вибиті вікна, і якби хлопець під час повітряної тривоги залишився в будинку, то шансів вижити практично не було б.

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Уламками ворожої ракети пошкоджено будинок Романа фото: Facebook / Андрій Нєбитов

«Будьте свідомими й розумними, як Роман. Переходьте в укриття під час повітряної тривоги, або щонайменше, дотримуйтесь правила двох стін. Це рятує життя і руйнує плани терористів!», – закликав очільник поліції Київщини.

Уламками ворожої ракети пошкоджено будинок Романа фото: Facebook / Андрій Нєбитов

Сам Роман у коментарі «Радіо Свобода» розповів, що під час атаки був удома сам і вирішив сховатися у погрід, коли почалася повітряна тривога, хоча зазвичай його сім'я перечікує її просто у вітальні.

«Перша моя думка: прилетіло в наш будинок, зараз я вилізу і боєприпас вибухне. Потім прийшли небайдужі люди і мене витягли», – пригадав хлопець.

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Нагадаємо, сили протиповітряної оборони під час масованої атаки по Києву вчора, 16 червня, збили 12 ракет– шість «Калібрів» та шість «Кинджалів». Також ППО «приземлила» два безпілотники.

Як повідомлялося, у Київській області 16 червня через падіння уламків російських ракет постраждали шестеро осіб.