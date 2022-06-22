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    Події в Україні

    Рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами

    Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового - Рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами
    Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового
    фото: t.me/s/luhanska

    У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої

    У Луганській області російські окупанти наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік. При цьому ворог обстрілює місто авіацією. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

    «Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ», – зазначив Гайдай.

    За його словами, тим часом у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої.

    Також ворог знову відкрив вогонь по селищах Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі по «Азоту». «На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання», – пише Гайдай.

    Він зазначив, що росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового. «Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського», - повідомляє голова ОВА.

    Також він розповів, що в Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому - сім, у Новоіванівці – 12.

    Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.

    Теги: окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Рашисти наближаються до Лисичанська, місто під авіаударами