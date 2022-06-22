Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 22 червня

На Харківщині протягом доби 15 людей загинули

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Чернігівщина

Вночі ворог зі стрілецької зброї обстріляв підрозділ прикордонного загону в районі села Грем’яч. Втрат немає.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв дві громади на межі з Херсонщиною - Апостолівську та Зеленодольську. У одному з сіл є руйнування житла, немає світла та газу. Люди не постраждали. Деталі уточнюються.

Харків

Вночі окупанти обстрілювали північні райони міста. Попередньо – постраждалих немає.

Сьогодні зранку росіяни вчергове обстріляли Чугуїв, снаряд попав у приватний будинок, попередньо троє людей поранено. Протягом доби 15 людей загинули, 16 – поранені.

Луганщина

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованим мостам та двічі – по «Азоту». Пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

Попаснянський напрямок: окупанти закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. У Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

Лисичанськ обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Щонайменше троє поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських.

Донеччина

Активні бойові дії по всій лінії фронту. Ворог веде вогонь зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет «ЗРС С-300», РСЗВ «Град».

Під обстрілами – Авдіївка, Залізне, Курахове, Торецьк, смт Курдюмовка, смт Нью-Йорк, с. Іванопілля, с. Новоселівка-1, с. Федорівка, с. Хрестище.

Пошкоджено 39 об’єктів, в тому числі 4 багатоповерхівки, 22 приватні житлові будинки, школа, адмінбудівля відділення поліції, залізнична дорога, господарські споруди, адмінбудівлі та збагачувальна фабрика. Одна людина загинула, 15– поранено.

Миколаївщина

Учора протягом дня обстріли тривали в багатьох районах області. У другій половині дня ворог обстрілював Березнегуватську громаду. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Вчора, протягом другої половини дня в селі Червоне Воскресенської громади також були обстріли. Поранено одну людину. Займання сухої трави та полів з врожаєм.

Херсонщина

Продовжується тиск на освітян та медиків, триває викрадення активістів, політиків, журналістів, громадських діячів. В області не працює жодне українське ЗМІ.

В цілому ситуація на Херсонщині напружена, осоьливо в окупованих селах Бериславського та частини Каховського районів, тяжкі бої йдуть в селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями.

Все більше гучні заяви роблять окупанти та місцеві колоборанти про входження Херсонщини до росії. Такі заяви херсонці чують з початку окупації, тому щодня в місті з’являються все більше українських прапорів і надписів, що Херсон — це Україна, і містяни чекають лише ЗСУ.

Нагадаємо, триває 119-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ракетних і авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На фронті найгірша ситуація на Луганщині.