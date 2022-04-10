ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)

В Україні загинуло багато російської військової « еліти »

В Україні загинуло багато російської військової « еліти »

Знищений командир артилерійського дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади, підполковник Дінар Хаметов

Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів російської «еліти» – підполковника, майора й трьох лейтенантів. Фотографії знищених окупантів опубліковані в Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Знищений командир артилерійського дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади, підполковник Дінар Хаметов, майор Денис Ягідаров із 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Також лейтенанти – Дмитро Зайцев, Максим Концов і Мунко Доржиєв. Останній родом із Бурятії.

«Українське сафарі 2.0» триває. Ще одна порція «свіженьких» і «правильних» окупантів зі складу ЗС РФ вже під'їхала. Земля вам бетоном, тварюки!», – ідеться в дописі під знімками.

Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії.

Причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.