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    Події в Україні

    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)

    В Україні загинуло багато російської військової&nbsp;&laquo;еліти&raquo; - ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    В Україні загинуло багато російської військової «еліти»
    фото: Сухопутні війська ЗСУ

    Знищений командир артилерійського дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади, підполковник Дінар Хаметов

    Збройні сили України ліквідували чергову партію окупантів російської «еліти» – підполковника, майора й трьох лейтенантів. Фотографії знищених окупантів опубліковані в Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

    Знищений командир артилерійського дивізіону 200-ї окремої мотострілкової бригади, підполковник Дінар Хаметов, майор Денис Ягідаров із 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Також лейтенанти – Дмитро Зайцев, Максим Концов і Мунко Доржиєв. Останній родом із Бурятії.

    «Українське сафарі 2.0» триває. Ще одна порція «свіженьких» і «правильних» окупантів зі складу ЗС РФ вже під'їхала. Земля вам бетоном, тварюки!», ідеться в дописі під знімками.

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    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)
    фото: Сухопутні війська ЗСУ

    Нагадаємо, Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії.

    Причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

    Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили російського підполковника, майора й лейтенантів (фото)