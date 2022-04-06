Експерт пояснив, чому в Україні загинуло багато російських генералів

Російські генерали гинули у перший місяць війни через відсутність достовірної інформації проти ситуацію на фронтах

І Путін, і генерали російської армії не володіють точною інформацією, що відбувається на полі бою

Причиною ліквідації великої кількості представників вищого офіцерського складу російської армії на фронтах війни в Україні є відсутність у окупантів упевненості в діях своїх солдатів. Про це військовий експерт Михайло Самусь розповів у інтерв’ю «Главкому».

За його словами, генерали тому і перебували в зоні бойових дій, аби особисто переконатися у виконанні тих чи інших завдань, або у причинах невиконаннях. «От він каже взяти Миколаїв, а вони не можуть. Цей генерал туди прилітав – і їх там всіх одразу накривали», – пояснив експерт.

Самусь припустив, що навіть у Путіна немає точної інформації про те, що відбувається всередині «військової спецоперації» (так у Росії офіційно наказано називати повномасштабну війну проти України – ред.).

«От уявіть – йому кожного дня щось доповідають, якісь зведення. Якщо йому щодня кажуть, що все йде за планом, у нього виникають питання – чому, якщо все йде за планом, досі Київ, Одесу не взяли, Донбас не звільнили?», – змоделював ситуацію військовий експерт. Самусь припустив, що Путіну можуть розказувати байки про збільшення кількості «нацистських батальйонів», яким поставляють зброю Сполучені Штати – бо визнати, що українці просто добре воюють проти них, росіяни не можуть.

Михайло Самусь припустив, що збільшення кількості загиблих російських солдатів для Кремля є плюсом – бо можна буде як відповідь на це оголосити загальну мобілізацію, а потім провести вирішальний штурм.

«Ці два тижні будуть вирішальними – якщо Україна вистоїть і не допустить вирішення цих цілей росіянами, у них дійсно будуть величезні проблеми», – упевнений експерт.

Нагадаємо, що Росія уже кидає на війну проти України підлітків з «Юнармії».