Вторгненням керує генерал, що має досвід російської операції в Сирії

Росія змінила людей, які відповідають за війну в Україні – тепер вторгненням керує командувач Південного військового округу генерал Олександр Дворніков, який має досвід російської операції в Сирії. Про це повідомляє BBC із посиланням на неназваних західних урядовців.

У статті ідеться, що між російськими силами, які вторглися до України 24 лютого, не було координації. Керівництво ними відбувалося по кожному напрямку окремо.

«Була справді погана координація між цими різними командуваннями», – сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не вчилися працювати таким чином.

Проте на сьогодні вже операціями в Україні керує командувач Південного військового округу РФ – генерал Олександр Дворніков. Зазначається, що він має великий досвід російських операцій в Сирії.

Західні чиновники також повідомили, що російське командування поетапно відправляє нові сили на Донбас, замість того, щоб зробити паузу та дати військовим належним чином перегрупуватися.

Вважається, що Росія має трохи менше ніж 100 доступних для операцій батальйонних тактичних груп, відновлених після боїв.

«Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді їм буде важко досягнути успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони встановили», – сказав західний чиновник.

Нагадаємо, станом на 8 квітня, 44-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, триває підготовка ворога до наступу на сході нашої держави.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.