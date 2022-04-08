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    Завдання Путіна – взяти Харків та продати росіянам як перемогу – політолог Піонтковський

    Завдання Путіна – взяти Харків та продати росіянам як перемогу – політолог Піонтковський
    фото з відкритих джерел

    Однак досягнення цієї цілі у росіян немає необхідних резервів, вважає експерт

    До 9 Травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум –захопити Харків. Про це в інтерв’ю журналісту Гордону заявив російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США.

    «Ми всі розуміємо, яка метрика цієї перемоги, – це, як мінімум, взяття Харкова. Вони збираються взяти Харків і продати своєму населенню як перемогу і провести 9 травня парад на Червоній площі» , – наголосив експерт.

    Водночас він висловив сумнів, що росіянам вдасться захопити першу столицю України. Для досягнення цієї цілі у росіян немає необхідних резервів. Це при тому, що Путін навіть «оголив» російські кордони поблизу Таджикистану і Афганістану, перекинувши військових до України.

    «Невиконання завдання щодо Харкова ще більше загострить конфлікт усередині, який намітився ще 25 березня і зірветься у Москві. Або Путін, спираючись на своє гестапо у вигляді силового блоку, арештує генералів. Або превентивно вони з ним (Путіним – «Главком») вирішать питання. Тому конфлікт у бункері неминучий», – вважає Піонтковський.

    Російський політолог додав, що відтепер Україна отримуватиме найсучаснішу зброю, щоб давати відсіч російській агресії.

    Як відомо, в Україні триває 44-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як повідомлялося, Україна отримає тисячі комплексів Stinger та Javelin, сотні безпілотників Switchblade, десятки мільйонів набоїв та послуги супутникової зйомки.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Завдання Путіна – взяти Харків та продати росіянам як перемогу – політолог Піонтковський