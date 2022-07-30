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ЗСУ знищили розвідгрупу росіян поблизу Верхньокам’янського

Оксана Воронцова
Сьогодні, 08:30 glavcom.ua
ЗСУ знищили розвідгрупу росіян поблизу Верхньокам’янського
Українські захисники змусили ворога відступити
фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують нищити населені пункти Донеччини ствольною та реактивною артилерією

Протягом усього липня російські окупанти намагаються штурмувати Донеччину. Одну із таких спроб зупинено 29 липня під Верхньокам’янським. Українські захисники знищили розвідгрупу росіян. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Наші бійці своєчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження і вимусили відступити», – розповів він.

Відійшов ворог і ще на п’ятьох напрямках, звідки робив спроби прорвати оборону українців.

«Втім, росіяни продовжують нищити населені пункти ствольною та реактивною артилерією. Так, протягом 29 липня ними на цій ділянці фронту було випущено сім ракет, проведено сім артилерійських атак, одну танкову, засновані міномети. Ворог продовжує користуватися перевагою в авіації, здійснивши удари ще щонайменше по шести населених пунктах», – додав Гайдай.

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, на Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

Теги: війна росія Луганщина ЗСУ обстріл окупанти

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