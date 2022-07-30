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Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 04:15 glavcom.ua
Військові на півдні знищили опорний пункт і понад 100 окупантів
Військові влучили в опорний пункт та укріплені підземні укриття ворога
фото з відкритих джерел

Авіацією ЗСУ нанесено сім ударів по ворогу

На південних рубежах українська авіація завдала 7 ударів по окупантах. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське - Білозірка, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання. Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено.

Тим часом авіацією ЗСУ нанесено сім ударів по ворогу.

Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили і техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів.

Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили і техніки в Снігурівському і Бериславському районах.

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів уражено на Херсонщині та Миколаївщині

За результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади росіян у Брускінському.

Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий.

Загальні втрати ворога складають: 105 загарбників, 7 танків Т-62 і 72, гаубиця «Мста-Б» і 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С", 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів у Бериславському і Херсонському районах.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили ще один склад із боєприпасами окупантів на Луганщині.

Також на Півдні України українська авіація завдала ударів по двох ворожих опорних пунктах на Херсонщині та по скупченню сили й техніки на Миколаївщині.

Теги: ЗСУ військові війна Херсонщина Миколаїв

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