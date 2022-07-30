Окупанти двічі за ніч обстріляли Харків: перші подробиці

Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів

Російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був «приліт» в Слобідський район. Про це повідомив в Telegram мер міста Ігор Терехов.



За його словами перший «приліт» був близько третьої години ночі.

«Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

«Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо», – повідомив Терехов.

Раніше повідомлялося, що кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова.

Зазначимо, що ворог щоночі обстрілює Харків.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.