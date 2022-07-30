Окупанти двічі за ніч обстріляли Харків: перші подробиці
Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів
Російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був «приліт» в Слобідський район. Про це повідомив в Telegram мер міста Ігор Терехов.
За його словами перший «приліт» був близько третьої години ночі.
«Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС», – йдеться в повідомленні.
Про постраждалих інформації немає.
«Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло – зараз з'ясовуємо», – повідомив Терехов.
Раніше повідомлялося, що кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова.
Зазначимо, що ворог щоночі обстрілює Харків.
Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).
Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).
До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.
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