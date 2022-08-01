ЗСУ знищили ворожу БМП-3 на Запорізькому напрямку (відео)

БМП стала нерухомою мішенню

Підрозділи оборони України на Запорізькому напрямку знищили російську БМП-3. Про це повідомили в Запорізькій окремій бригаді територіальної оборони.

«Броньована техніка окупаційної армії московської орди не змогла пробитися через позиції українських захисників та, після відходу, «розулася» на спаленому полі. Після цього вона стала нерухомою мішенню для роботи розвідувальної групи. Мішень було знищено», – йдеться в повідомленні.

Також тероборона оприлюднила відео знищення техніки.

Раніше повідомлялося, що українські захисники високоточним ударом знищили 40 вагонів окупантів з живою силою, технікою та боєприпасами.

До слова, триває 159-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти провели кілька невдалих штурмів на Донбасі та перегруповують свої війська на Запорізькому напрямку. Також ворог посилює угруповання військ на Криворізькому напрямку.