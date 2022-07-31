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Херсонщина: ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:20 glavcom.ua
Херсонщина: ЗСУ знищили ешелон окупантів з понад 40 вагонів
Himars знищив залізничний ешелон з живою силою, технікою та боєприпасами
фото ілюстративне

Внаслідок атаки 80 рашистів загинули, ще 200 – поранені 

Українські захисники високоточним ударом знищили 40 вагонів окупантів з живою силою, технікою та боєприпасами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

«У ніч з п'ятниці на суботу високоточним ударом Himars знищив залізничний ешелон понад 40 вагонів, які прибули з Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничний вокзал Брилевка Херсонської області», – йдеться в повідомленні.

Втрати живої сили коливаються близько 80 загиблих та 200 поранених. Також, за даними розвідки, загинули всі машиністи та інженери компанії «Російська залізниця», які перевозили військові вантажі з Криму на Херсонщину.

«Це вже не перший випадок смерті машиністів «Російської залізниці» в Україні. І це буде не останнє. Якщо ваші родичі працюють машиністами в українському Криму або в регіонах РФ, де на територію України доставляють ешелони боєприпасів, знайте, що це потенційні смертники», – додав Геращенко.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ завдали точних ударів по залізничному полотну станції Камиш-Зоря. Також за інформацією окупантів, ЗСУ, ймовірно, використали РСЗВ Himars.

Сьогодні стало відомо, що після ударів ЗСУ в ніч на 29 липня по місцерозташуванню сил окупантів поблизу селищ Верхній Токмак та Чернігівка Запорізької області, рашисти відвели особовий склад та техніку на інші позиції.

До слова, триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Чарівного, Оріхова та Кам’янського. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Оріхова та Новояковлівки.

Теги: Україна росія окупанти війна

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